Pabassinos Antigos

La ricetta di Roberto Murgia

Un dolce autunnale composto prevalentemente da uva passa e sapa presente in alcune varianti dello stesso dolce.

PABASSINOS prende il nome da Pabassa (uva passa) utilizzata come ingrediente nella preparazione. Questo dolce in alcune località della Sardegna costituiva insieme alla frutta e alla frutta secca, oggetto di dono in occasione della questua nel giorno di commemorazione dei defunti.

Ingredienti:

· 700 g di semola

· 300 g semolato

· 250 g di mandorle tagliate a bastoncino e tostate

· 250 g di noci spezzettate e tostate

· 250 g di uvetta

· 100 g di pinoli leggermente tostati

· 15 g di anice stellato in polvere

· 25 g di ammoniaca

· 1 bustina di vanillina

· 1 bustina di lievito

· La scorza grattugiata di due arance

· 250 g di strutto

· 4 cucchiai di olio

· 250 g di zucchero

· 500 ml di latte intero

· 2 g di sale

