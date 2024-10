La giunta regionale ha stanziato 50 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi. Un provvedimento rivolto agli enti locali, che possono fare richiesta di finanziamento per realizzare interventi di riqualificazione (adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento) degli impianti sportivi di proprietà pubblica.

"Il nostro obiettivo - afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde, nel ricordare l'impegno su sport e giovani - è migliorare l'offerta dei servizi degli impianti sportivi del territorio. La ripartizione dei fondi prevede di destinare 16 milioni ai Comuni sopra i 15mila abitanti, ulteriori 16 milioni a quelli che hanno tra i 5mila e i 14mila abitanti, mentre ai Comuni sotto i 5mila abitanti saranno assegnati i restanti 18 milioni".

"L'importo massimo di finanziamento - prosegue la governatrice - sarà di 1 milione di euro per i complessi sportivi, 500mila per gli impianti polivalenti e 300mila per quelli monovalenti. Questo è un intervento molto importante per la Sardegna e per i nostri giovani. Ogni euro investito in sport è un euro investito sul benessere delle nuove generazioni che giustamente chiedono luoghi e spazi di socialità e aggregazione. Il percorso non può che partire dalla riqualificazione degli impianti già attivi che non possiamo più accettare restino in condizioni di abbandono o degrado".