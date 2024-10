Una raccolta fondi "per dare un segno di solidarietà e vicinanza verso chi è stato investito dal percorso devastante del fuoco". La Pro loco di Orotelli lancia la proposta in sostegno delle persone colpite dal rogo che lo scorso 21 luglio ha devastato le campagne arrivando a pochi metri dal centro abitato e facendo strage di animali.

Più di un centinaio gli agnelli carbonizzati, circa 250 le pecore, 400 ettari bruciati. "Una situazione desolante - l'aveva definita il sindaco Toni Bosu -. Ci siamo ritrovati in un inferno di fuoco e abbiamo contenuto danni più importanti grazie all'enorme dispiegamento di mezzi: quattro Canadair almeno sei elicotteri della flotta del Corpo Forestale regionale e il Super Puma, ma grazie anche al fatto che il personale a terra è riuscito a scongiurare l'arrivo delle fiamme nelle case".

Per aiutare le persone coinvolte, la Pro loco di Orotelli dunque si mobilita e lancia un appello: “Come purtroppo ben sapete il territorio di Orotelli è stato colpito, esattamente una settimana fa, da un vasto incendio che ha distrutto diversi ettari di vegetazione, ha causato danni ingenti agli allevatori, ha decimato greggi e danneggiato i confini di tanti terreni. Come Pro loco vorremmo attivare una raccolta fondi per dare un segno di solidarietà e vicinanza verso chi è stato investito dal percorso devastante del fuoco; ci rivolgiamo alle Associazioni, ai Comitati, a tutti i cittadini ed a chiunque voglia contribuire! Se siete d'accordo con la nostra proposta fateci sapere, attraverso i nostri canali social o scrivendo un messaggio WhatsApp al nostro numero 366 251 6442. A breve vi daremo indicazioni sulle modalità”.

COME AIUTARE - Venerdì 2 agosto, presso il Centro Polivalente Franco Pintus, dalle ore 21:00 alle ore 22:30, sarà possibile fare la propria donazione a favore degli allevatori colpiti dall'incendio del 21 luglio a Orotelli. Modalità di donazione: “Sarà allestita una teca raccolta fondi – spiega la Pro loco - la donazione sarà anonima e a discrezione del donatore. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare ciò che è necessario agli allevatori per il risanamento dei danni subiti. Il conteggio della somma ricavata, che avverrà in presenza di testimoni esterni alla Pro Loco, sarà accompagnato da verbalizzazione e reso pubblico insieme al resoconto delle spese sostenute”. Per chi è lontano, ma vicino con il cuore alla comunità di Orotelli e vuole dare il suo sostegno, nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori modalità.