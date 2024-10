L’Ossidiana Fa parte della famiglia delle Rioliti ed è una pietra minerale nota già agli albori della civiltà, scoperta da Ossidio in Etiopia.

Si tratta a tutti gli effetti una roccia vulcanica molto dura dall’aspetto vetroso, generata dal raffreddamento della lava, al cui interno sono presenti grandi quantità di silice.

Viene estratta prevalentemente in Grecia, in Messico, negli Stati Uniti, in Islanda e in Italia, e conta numerose varietà. In Cina è considerata un oggetto divino caduto dal cielo, tant’è che viene soprannominata “escremento del Dio del Tuono Lei Gong”, antica divinità cinese.

Viene utilizzata prevalentemente per realizzare utensili taglienti e armi, ma anche affascinanti gioielli dall'aspetto gotico.

Come già anticipato, esistono varie tipologie di Ossidiana, conseguenza naturale delle differenti combinazioni di minerali presenti al suo interno. Quella nera è la versione più “classica” e più comune, ma esistono anche l’Ossidiana Fiocco di Neve, l’Ossidiana Arcobaleno, la Lacrima di Apache, che è nera e semilucida, e l’Occhio Celeste, nera dai riflessi iridescenti.

Utilizzi in Cristalloterapia

Già dal passato, l’Ossidiana veniva ritenuta una pietra capace di connettere con il mondo spirituale, incluso quello oscuro dei morti. Altre culture la ritenevano in grado di scacciare i demoni.

Secondo i Maya l’Ossidiana serviva invece per canalizzare l’energia interiore a fini divinatori, ma veniva utilizzata anche nella guarigione dalle ferite.

In generale l’Ossidiana simboleggia l’introspezione ed è da privilegiare quando si vuole scoprire la propria verità nascosta. Infatti possiede una potenza unica tra tutti i minerali, consentendo sia l’introspezione della propria anima che aiutando a scoprire le cattive intenzioni altrui.

Va assolutamente maneggiata con delicatezza, perché possiede una grande energia e potrebbe scatenare reazioni difficili da gestire. È da considerare come uno scudo protettivo in grado di allontanare le energie negative e di procurare la pace interiore, e grazie alla sua struttura amorfa, l’Ossidiana non necessita di purificazione in quanto non assorbe nulla.