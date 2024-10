L’Acquamarina fa parte della famiglia dei Berilli ed è un minerale formato da rocce vulcaniche, costituito prevalentemente da Ciclosilicato di Berillio e Alluminio.

Pietra semipreziosa, è la seconda più popolare tra i Berilli dopo lo Smeraldo, il quale spesso presenta forti inclusioni, mentre l’Acquamarina può formarsi in splendidi cristalli impeccabili, creando alcuni dei più bei capolavori nel mondo dei minerali.

I giacimenti di questo splendido minerale si trovano principalmente in Africa e in Brasile, tuttavia, la pietra dei nati di marzo può essere estratta anche in Australia, Cina, Myanmar, Pakistan, Madagascar, Russia, Stati Uniti e Sri Lanka.

Il suo nome deriva dal latino “Aqua marina” che significa “Acqua del mare”, e infatti era considerata la pietra protettrice dei marinaie dei pescatori: la portavano sempre con sé per difendersi dalle tempeste e per avere più fortuna con la pesca.

Gli scrittori del Medioevo la consideravano il più potente cristallo tra gli oracoli, e gli antichi Greci e Romani la adoravano e la indossavano per difendersi dai disturbi a gola, stomaco e fegato.

Il suo caratteristico colore azzurro, che può tendere al verde acqua, al blu o al trasparente, è legato all’elemento Acqua e al mare, e rappresenta dolcezza, calma ed emotività, ma soprattutto dà un’idea di comunicazione chiara ed efficace. La comunicazione non è intesa solo tra due o più individui o entità distinte, ma anche e soprattutto con il sé interiore.

Chiamata anche la pietra della verità e dell’introspezione, permette di comunicare con il proprio inconscio in modo onesto e senza tabù, cercando di abbattere quei freni inibitori con noi stessi e scoprendo desideri e vissuti difficili da esprimere, proprio perché non si conoscono.

In Cristalloterapia, l’Acquamarina viene utilizzata per cercare di comunicare le proprie insicurezze e ascoltare i bisogni interiori: stimola creatività, comunicazione e sincerità e armonizza ipofisi e tiroide, calma le irritazioni delle vie respiratorie ed è molto utile in caso di allergie, febbre da fieno e tosse costante.

Porta gioia e ottimismo, aiutando a superare fobie o traumi del passato e protegge dai messaggi dannosi dalle persone negative, agendo come un vero e proprio filtro.

Ma l’Acquamarina conferisce anche coraggio e sensibilità a chi la indossa, stimolando il rilassamento e aiutando a riconoscere il vero dal falso.

Per purificarla, è consigliabile lasciarla sotto sale grosso per un giorno, oppure sciacquarla sotto acqua corrente e asciugarla, per poi lasciarla uno o più giorni all’aria aperta, ma non esposta direttamente ai raggi solari.