La rapa è una pianta che appartiene alla famiglia delle Brassicaceae ed è a ciclo produttivo biennale, ossia produce i fiori il secondo anno.

Originaria dell’Europa, è conosciuta e consumata fin dalla preistoria, ma ai tempi degli antichi greci e degli antichi romani veniva disprezzata dalle classi più ricche. Durante il medioevo, costituiva gran parte dell’alimentazione per gli animali nei mesi invernali, e fu così fino al XVIII secolo.

Esistono molteplici varietà di rapa: rossa, bianca, sedano rapa, cime di rapa, cavolo rapa, e tutte contengono molta acqua, sono poco caloriche e ricche di fibre, di oligoelementi e di minerali, costituendo quindi un ottimo alleato per la salute.

Coltivare la rapa nell’orto è molto semplice: è un ortaggio che si adatta bene agli orti familiari, in quanto ha piccole dimensioni e resiste molto bene al freddo, anche a temperature sotto gli 0 °C.

L’esposizione migliore è quella in pieno sole, ma la pianta cresce bene anche in mezz’ombra, infatti viene coltivata tipicamente in autunno-inverno, anche se ci sono delle varietà primaverili.

Quelle più precoci impiegano circa un mese e mezzo per produrre carnose radici con steli lunghi e vigorosi, che si possono consumare a loro volta come verdura cotta.

Con le rape si può preparare e gustare un’ottima pietanza autunnale dal sapore dolce-salato: mondate e pelate un chilo di rape, poi tagliatele a cubetti di circa 2 centimetri e metterle in una casseruola immerse nell’acqua per tre quarti.

Lasciate cuocere senza coperchio fino alla completa evaporazione: le rape devono risultare tenere ma senza spappolarsi; aggiungete una noce di burro e lasciate dorare leggermente, poi cospargete il tutto di miele e fate rosolare mescolando spesso: quando saranno caramellate, gustatele.

Nel mondo della magia, la rapa viene considerata una pianta di protezione: nei tempi antichi, nelle campagne inglesi, i contadini ne intrecciavano gli steli come le trecce di aglio e cipolla e li appendevano al soffitto come portafortuna per custodire al meglio la casa.