Vite in transito nel mare della speranza che inghiotte le vite e la speranza stessa.



Vite inghiottite nella notte che finisce dentro un giorno che non arriva mai.



Vite di uomini, donne e bambini che non sono più vite.



Adesso il mare è sporco di sangue e di ingiustizie colpevoli.



Ogni vita dovrebbe essere grande, come la storia che porta con se, ma non è sempre così.



Nascere altrove è un destino, come nascere qui.



Ma nascere altrove significa non avere destino e giocarsi la sorte.



Lampedusa non è la porta d'Europa, è la fine del mondo per tanti.

E' l'umiliazione della nostra cosiddetta civiltà.



Lampedusa è la società che fa finta di guardare con indignazione, perchè tanto poi passa la notte e i nostri figli dormono tranquilli nella stanza accanto.



Lampedusa è la sconfitta di chi crede che stare al passo col mondo sia un diritto acquisito.



Questa notte mi sanguina il cuore, piango dentro di me e avverto il dolore dell'universo.



C'è qualcosa che non va sotto il tetto di stelle.



Vado a chiudere gli occhi sulla tristezza infinita che non mi fa dormire.



Giuliano Marongiu