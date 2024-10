Ecco l'infiorata manifestazione floreale, che ormai da dieci anni si svolge a Cagliari-Pirri, nella parrocchia di San Giuseppe di via Enrico Toti n°195.

Sono ormai più di 70 le persone che offrono la loro disponibilità per realizzare questi tappeti di fiori che grazie alla creatività di ogni volontario si realizzano dei veri quadri che raffigurano non solo scene religiose ma anche di altri soggetti.

Manifestazione apprezzata non solo nella città, dice il parroco don Roberto, ma anche nell'hinterland cagliaritano in concomitanza col Corpus Domini, iniziativa che viene promossa per il decimo anno consecutivo.

La manifestazione si può seguire anche nella giornata di domani lunedi 24 giugno 2019, sino alle ore 19,30.