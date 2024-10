I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire questo pomeriggio, intorno alle 17, in via Benedetto Cellini, a La Maddalena, perchè un’auto è finita contro un’impalcatura metallica in allestimento.

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e agevolato l’intervento degli operatori del 118. Una volta estratto e stabilizzato, il conducente dell’auto è stato trasporto all’'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena. Sul posto anche i carabinieri.