Panico e spavento nella notte a La Maddalena, dove, attorno alle ore 22:30 di ieri, sabato 12 ottobre, un’auto è stata distrutta da un incendio in via Gaetano De Rosa.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco i quali hanno provveduto allo spegnimento del rogo che ha coinvolto la vettura e a mettere in sicurezza l'area interessata. Non risultano persone coinvolte e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza.