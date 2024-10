Penso a Fabrizio De Andrè, che ha cantato la sua Genova e amato la Sardegna.



Penso ad Andrea Parodi, figlio della Liguria oltre che della nostra terra.



Penso al mare che bagna le coste di quella regione più in alto di noi e a quello che disegna le forme dei nostri confini.



E' un mare dello stesso colore.



Quante cose in comune, noi e loro.



Penso anche al dolore di tante famiglie che hanno perso tutto.



Perché il cielo quando non è chiuso "in una stanza" si avventa e può fare male.



Perché il cielo quando non è blu "sopra le nuvole", può portare morte e distruzione.



La Liguria, come la Sardegna, piange lacrime dello stesso dolore.



Quante cose in comune, noi e loro.



Penso a quegli uomini e a quelle donne che in queste ore, a Genova come in Gallura e come in altri centri della nostra isola, si sono armati di volontà per spalare il fango che riempie le case e le strada, che ha spazzato via le cose.



Sono angeli senza nome, che portano un po di sole nelle case dove continua a piovere di dolore.



Riconoscenza a questi piccoli grandi eroi di uno Stato che fa acqua da tutte le parti.