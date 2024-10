In occasione de Sa Die de sa Sardigna, la Compagnia guasilese porta in scena le imprese di Giovanni Maria Angioy durante la rivoluzione sarda.

È previsto per sabato 26 aprile alle ore 19:30, nella Chiesa Sant’Antonio Abate di Desulo, lo spettacolo La Grande Madre - Contus e Cantus dall’Isola - La Rivoluzione Sarda, narrazione con canti e musiche scritta e interpretata da Gianluca Medas con l’accompagnamento musicale della chitarra classica di Andrea Congia e le voci del Coro Padentes Desulo. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Padentes Desulo in collaborazione con il Comune di Desulo e il Centro Commerciale Naturale Gennargentu, prevede l’ingresso libero.

La rappresentazione racconta numerosi aspetti storici e politici legati al triennio rivoluzionario sardo (1974-1976): dalle imprese di Giovanni Maria Angioy, protagonista dei moti contro i privilegi feudali, ai tentativi delle truppe francesi di soggiogare la Sardegna, alla ribellione del 28 aprile 1794 per contrastare la dominazione piemontese.

Lo Spettacolo

Un viaggio nella Storia, nella Narrativa, nella Poesia e nella Tradizione Sarda per raccontare a tutti il cuore della nostra Isola. Un malinconico e al contempo festoso itinerario, tra Parola e Musica, nelle radici profonde, antiche e preziose della nostra Terra. Memoria, identità, appartenenza e nostalgia si mescolano nella vibrante narrazione di Gianluca Medas, nelle suggestive musiche della chitarra di Andrea Congia. Per raccontare la Madre che ognuno di noi, per quanto lontano, non può mai dimenticare: la Sardegna.

La Rivoluzione Sarda

Dalle imprese dell’illustre Patriota Giovanni Maria Angioy, protagonista dei Moti Rivoluzionari Sardi del 1794 - 1796 contro i privilegi feudali, ai tentativi delle Truppe Francesi di soggiogare la Sardegna, protetta e salvata per intercessione di Sant’Efisio, alla Ribellione del 28 Aprile 1794 del Popolo Sardo per contrastare la Dominazione Piemontese. La dedizione nel divulgare le tante verità custodite dall'Isola, conduce l'attore Gianluca Medas a ripercorrere, tra Parola e Musica, gli avvenimenti e le vicende del Triennio Rivoluzionario Sardo, accompagnato dalle incalzanti note della chitarra di Andrea Congia e dai canti del Coro Padentes Desulo.

Associazione Figli d’Arte Medas

Nata nel 1990 per iniziativa di Gianluca Medas, l’Associazione porta avanti un percorso poliedrico nel quale Cultura Popolare, Teatro di Narrazione e Musica costituiscono le cifre estetiche più importanti. Diversi progetti hanno preso forma, nel corso del tempo, e hanno portato la Compagnia ad essere riconosciuta dal Ministero della Cultura della Repubblica Italiana. Tra le attività più recenti tre Rassegne di rilevante importanza culturale: Il Festival della Storia, la Rassegna Famiglie d’Arte e Significante - Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica.

Gianluca Medas

Regista, narratore, scrittore, attore e autore, ha esplorato le molte possibilità della comunicazione portando avanti una ricerca che spazia dall’ambito teatrale fino a quello televisivo, senza trascurare il settore editoriale e quello cinematografico. Proveniente dall’unica Famiglia d’Arte Sarda, quella dei Medas, fin dal 1985 Gianluca Medas si adopera attivamente per tenere in vita la tradizione artistica di famiglia approfondendo un percorso dedicato al Teatro di Narrazione e impegnandosi anche nella realizzazione di nuovi progetti ispirati alla Cultura Popolare.

Andrea Congia

Laureato in Filosofia e laureando in Etnomusicologia presso il Conservatorio di Cagliari. Chita