Oggi, mentre riordinavo tra gli appunti di un'estate che sta finendo, mi sono tornate vive le immagini di una serata difficile da dimenticare. Il mio Ferragosto a Desulo resterà per sempre nel cuore che sa conservare le cose belle della vita. E' stata una piacevole avventura condivisa con i miei compagni d'arte e di viaggio, che incontro sempre volentieri, ma soprattutto un'esperienza unica per come è nata e per come l'abbiamo vissuta.