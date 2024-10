Sardegna Live

L'ultima volta che l'Italia conquistò una statuetta per il migliore film straniero correva l'anno 1999: La vita è bella stracciò la concorrenza; l'incontenibile Benigni, che saltellava giulivo da una poltroncina all'altra, era una bellezza. Una grande bellezza. Quindici anni dopo, il capolavoro di Sorrentino ha travolto l'America. In Italia c'è chi non lo ha apprezzato quando uscì nelle sale, ed è più che legittimo.