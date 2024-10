Non ci sono parole per descrivere quanto è accaduto in questi giorni in Sardegna. Un copione già visto, una triste realtà alla quale nessuno, ancora, ha nemmeno provato a mettere un freno. Due padri di famiglia, oppressi da una crisi economica stringente, hanno deciso di farla finita togliendosi la vita, il dono più bello. Da una parte Maurizio Fornari, 44 anni, operaio cagliaritano della Green Island e dall’altra Alessio Dal Padullo, commerciante di stoffe in via Pergolesi, 60 anni, uomo sempre sereno e molto rassicurante così come lo descrivono i suoi fedeli clienti.

Maurizio Fornari si è gettato dal ponte Cuggiari, nel tratto di strada che collega Valledoria a Badesi. Si era allontanato dalla sua casa di Cagliari una settimana fa facendo perdere ogni traccia di sè. Sul tavolo aveva lasciato un biglietto d’addio: non ha chiesto l’aiuto di nessuno, si è allontanato in silenzio, verso la morte, un tempo temuta, ma ora considerata liberatoria. Alessio Dal Padullo, martedì pomeriggio, si è chiuso nel suo negozio di Cagliari e ha deciso di porre fine alla sua esistenza chiedendo la “complicità” alle stesse stoffe che con tanta passione e amore ricercava e vendeva per assicurarsi una vita serena che, però, si è interrotta bruscamente e per sempre.

Oggi è il momento della riflessione e del dolore. La realtà non concede molto alla speranza, che però non può mancare: non c’è vita senza speranza. La classe politica deve percepire e fare tutto ciò che fino ad ora ha ignorato ovvero perseguire l’interesse comune, la cui assenza porta anche alla morte. La crisi economica, dunqne uccide ancora, ma le lacrime di coccodrillo sono solo ciò che c’è stato fino ad oggi.