L'estate è ormai arrivata a metà percorso e molte donne continuano a lottare con il proprio corpo.

Si guardano, non si sentono all'altezza di frequentare i litorali popolati da fisici scolpiti, la maggior parte dei quali vedono come protagoniste le giovanissime che prendono il posto nel "passaggio di consegna”.

E’ la corsa delle donne verso qualche ritocco poiché vedono il proprio corpo cambiare guardandolo la maggior parte delle volte in modo non troppo amorevole.

Ma cosa accade quando scattano gli anni che danno al corpo una maturità da donna, una maturità che racconta la storia di quella donna?

Cosa succede?

Il voler fermare il tempo che cosa dà?

O il volersi omologare a una forma dettata dagli altri da dove proviene?

Qual è il desiderio che si nasconde dietro alla non accettazione di sé?

Quanto il desiderio di inseguire una forma uguale per tutti appartiene alla persona e quanto invece appartiene all'esterno?

Appartiene a una persona a cui dobbiamo cercare di piacere?

Alla società?

Sembra che l'amore per se stessi sia completamente negato e sostituito dall'ossessione della forma perfetta.

Ma perfetta per chi?

Si parla tanto di accettazione di sé, per come si è perché non si può essere altrimenti, ma io penso che non sia tanto questo il traguardo da raggiungere, quanto invece l'amore per sé proprio perché si è unici e belli per come si è!

Lo straordinario sta proprio nella diversità che ci rende unici.

Il corpo fa parte di noi, il corpo racconta la nostra storia, racconta che tipo di vita facciamo, che alimentazione seguiamo, come lo curiamo.

Quante donne si amano per come sono? Non si accettano, ma si amano?

Quante valorizzano il loro corpo?

E quanto invece inseguono qualcosa di diverso da quello che sono?

E tu cosa ne pensi?

Come vivi il rapporto con il tuo corpo?

Quante volte non ti sei data la libertà di andare al mare o di muoverti da sotto l'ombrellone perché non ti sei sentita abbastanza? Abbastanza per chi?

E che cosa hai fatto per migliorare il tuo stato d’animo?

Prendersi cura di sé, del proprio corpo, della propria bellezza è un passo utile alla stima e all'amore per se stessi.

Amati e vivi

Apprezzati

Valorizzati

Sei unica

STORIE DI UNA DONNA

"Sono felice.