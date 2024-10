La stagione estiva è finalmente cominciata, e l'aria comincia già a riempirsi di profumi che stimolano ad uscire di casa, a vedersi con gli amici, e a godersi finalmente una meritatissima vacanza. E da questo punto di vista, cosa c'è di meglio di un bel pasto leggero per cominciare la giornata, che sappia rinfrescarci senza per questo appesantirci?

In questo senso abbiamo a disposizione davvero un numero spropositato di opzioni culinarie, per soddisfare le nostre voglie senza per questo sforare pericolosamente con le calorie. Vediamo insieme come preparare la perfetta colazione per l'estate, privilegiando sia il gusto sia la leggerezza del pasto.

La frutta non deve mai mancare

Ricca di vitamine, di fibre, di liquidi e di tutti quegli elementi fondamentali per mantenerci in forze e idratati: parliamo ovviamente della frutta, una componente essenziale per una vera colazione da campioni. Soprattutto d'estate, quando le temperature ed il solleone ci mettono davvero poco a privarci delle nostre forze, la frutta si rivela un alleato davvero prezioso sul quale contare.

Da questo punto di vista, la bella stagione è il periodo dell'anno che vanta il numero maggiore di frutti a nostra disposizione: dai frutti di bosco, come ad esempio i gelsi, fino ad arrivare al tipico melone giallo e all'anguria, abbiamo davvero infinite possibilità di scelta. Come non citare poi l'uva, i fichi, le fragole e le more? L'ideale per una colazione leggera e al tempo stesso robusta e nutriente.



Dalla frutta alla marmellata

La frutta si rivela anche un’ottima scusa per gli amanti della marmellata. In questo senso, noi sconsigliamo di comprarle al supermercato, per via dei conservanti: la marmellata più buona e salutare è sempre e solo quella fatta in casa. Ed è anche semplicissima da preparare: basta un po' di sano olio di gomito, e lo stimolo di un profumino che renderà l'operazione decisamente gustosa.

Se anche a voi è venuta voglia di una colazione a base di marmellata casalinga, sappiate che l'estate vi fornisce l'occasione di preparare una buonissima marmellata di ciliegie, che potrete comodamente preparare seguendo le ricette gratuite offerte da siti web come DonnaD.it: una soluzione ideale per essere guidati, passo dopo passo, durante la lavorazione di uno dei frutti più golosi dell'estate.



Latte intero o scremato?

Una colazione non può prescindere dal latte, e questo lo sappiamo tutti: questo alimento è infatti una preziosissima fonte di calcio, di fosforo, e di una serie di proteine necessarie per il nostro organismo. Eppure l'abuso, come spesso succede, non fa bene al nostro corpo e alla nostra salute: un discorso che vale anche per il latte, che deve essere scelto in base al suo grado di digeribilità, per non appesantirci lungo tutto l'arco della giornata. In questo senso, il consiglio è di stare attenti alla scrematura del latte, e di evitare di bere il latte intero, che è ricco di grassi e dunque molto pericoloso per il colesterolo.

Inoltre, nonostante molti lo ignorino, il latte scremato riesce comunque a conservare tutte le proprietà benefiche del latte, andando semplicemente ad incidere sulla presenza dei lipidi e, dunque, sul computo totale delle calorie: per questo motivo, noi consigliamo di bere latte parzialmente scremato a colazione, così da non appesantirvi e da non immagazzinare calorie eccessive.