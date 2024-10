Oristano, con 2358 denunce e (1510,8 per 100mila abitanti) e un indice di 36, è tra le province e città metropolitane più sicure in Italia. È quanto emerge dall'Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, su dati del Viminale, che ha stilato una classifica che vede la città sarda al 106/o e ultimo posto per fatti criminosi.

Risalendo nella graduatoria Cagliari si piazza al 94/o posto con 19.957 reati denunciati (2.565,4 per 100mila/ab.) e un indice di 36, quindi Nuoro (86/a) con 5.524 denunce (2.670,6 per 100mila /ab.) e un indice di 18. Infine Sassari, la città che secondo la classifica, è la peggiore in Sardegna al 66/o posto con 14.691 denunce (3.000,4 per 100mila abitanti) e un indice di 29.

Ci sono poi alcune particolarità che emergono da schede di dettaglio pubblicate dal quotidiano economico: Nuoro risulta la peggiore per omicidi volontari consumati 3,9 ogni 100mila abitanti; Oristano tra le migliori per le truffe informatiche (292,8 ogni 100 mila abitanti, al 105/o posto).