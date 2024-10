Un tempo era l’inglese la lingua del futuro. Ora invece è il cinese a prendere il sopravvento. Sembra che i manager di domani parleranno tutti cinese. Sarà così o è soltanto un mito?

«Questo argomento è stato al centro di analisi e discussione nell’ultimo laboratorio che ho frequentato in Cina. Con colleghi di tutte le nazionalità, assieme ai cinesi, ci siamo posti la stessa domanda. Il cinese è la lingua parlata dal maggior numero di persone al mondo, è un dato di fatto. E sempre più persone, manager, imprenditori, rivolgono lo sguardo al Dragone rosso, ma credo che se mai l’inglese passerà il testimone, avverrà fra non meno di qualche centinaio d’anni, se non di più!»...





Leggi tutto l'articolo, clicca qui: http://piras-sassari. blogautore.repubblica.it/2013/ 10/13/la-cina-come-la- barbagia/