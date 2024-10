Si chiama Valentina Vallascas, Miss Sardegna 2014. 24enne cagliaritana, Valentina studia Medicina all'Università e ieri sera ha vinto la finalissima del concorso regionale staccando così il biglietto per le semifinali di Miss Italia 2014 che si terranno a Jesolo il prossimo 25 agosto. 190 bellezze italiane si sfideranno nella cittadina veneta per raggiungere la finalissima di Miss Italia che sarà condotta da Simona Ventura in diretta tv su La 7.