Sarà un evento ricco di spunti e carico di suggestioni quello in programma a Buddusò l'1 e 2 ottobre prossimi. "Artes in Carrera" è un percorso culturale, folkloristico ed enogastronomico attraverso i vicoli di lastricati in granito del centro posto al confine tra la Gallura e il Monte Acuto, in una felicissima cornice naturale fatta di valli, altipiani e corsi d'acqua che alimentano il fiume Tirso, il più importante dell'isola.