Tragedia in Kosovo, dove oggi Claudio Cadeddu, un militare italiano di 47 anni, operatore cinofilo, è morto in un incidente stradale mentre era diretto a Pristina.

Il militare, a bordo del suo veicolo militare, si è scontrato con una macchina civile, che secondo le prime informazioni viaggiava contromano.

Sul mezzo militare viaggiavano, insieme alla vittima che era di origini sarde e lavorava nella base militare a Pec, una sua collega rimasta lievemente ferita e trasportata nella struttura sanitaria della stessa base italiana e i loro due cani, portati in un campo nell'unità veterinaria di Kfor.

I due militari lavoravano entrambi al centro militare veterinario di Grosetto. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Pietro Serino, ha fatto le sue condoglianze per la morte del 47enne e un augurio per una pronta guarigione alla collega rimasta ferita.

"Con enorme sofferenza, a nome della Difesa e mio personale, esprimo la mia vicinanza e vorrei stringere in un ideale abbraccio la moglie, la figlia ed i familiari di Claudio Cadeddu, servitore dell'Italia nell'Esercito Italiano, vittima di un tragico incidente stradale in Kosovo. Addio Claudio", sono state le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.