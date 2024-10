PHOTO



Lutto nel mondo dello sport a causa di un avvenimento drammatico che sta sconvolgendo l’Italia e non solo. È morta Julia Ituma, pallavolista 18enne dell’Igor Novara. La giovane è precipitata dal balcone di un hotel a Istanbul, dove alloggiava con la squadra. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato all'incidente fatale, né sono noti altri dettagli.

Julia era nata a Milano da genitori nigeriani: per la sua altezza, 192 cm, e il suo fisico potente, era considerata una grande promessa del volley. Con le giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile.