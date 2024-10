Alessandro Haber e il cantautore cagliaritano Stefano Zorco si esibiranno in un duplice appuntamento mercoledì 27 aprile alle 21.30 al Jazzino di via Carloforte 74-76 a Cagliari e giovedì 28 aprile alle 22 al Poco Loco di Alghero, sotto le insegne del Jazz Club Network firmato CeDAC nell'ambito del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna.

Dopo il successo de “Il visitatore” di Schmitt con Alessio Boni, Haber ritorna nell'Isola in veste di cantante, con un progetto originale nato dall'incontro con l'artista cagliaritano: in programma brani originali, accanto alle cover di Paolo Conte, Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Gino Paoli e Francesco De Gregori.

Sotto i riflettori, accanto ad Alessandro Haber (voce) e Stefano Zorco (voce e chitarra), saranno presenti anche Sasà Flauto (chitarra e voce), Marco Argiolas (clarinetto), Roberto Deidda (chitarra), Mauro Mulas (pianoforte) e Alessandro Marras (percussioni).