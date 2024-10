Jack, l'australian kelpie del Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia, che domenica aveva ingerito esche avvelenate con lumachicida durante una passeggiata a Chialina di Ovaro (Udine), sta molto meglio.

E’ stato estubato, ha mangiato e il peggio sembra essere passato. Grazie ai medici della clinica Veterinaria San Marco di Veggiano (PD) e all’intervento immediato del suo padrone, il soccorritore di vite è riuscito a salvarsi.

Bisognerà attendere un’altra notte per altre possibili valutazioni, soprattutto per scongiurare eventuali danni neurologici dovuti al veleno ingerito, ma non è escluso che Jack potrebbe essere dimesso già questo pomeriggio. I suoi cari lo aspettano per dargli tutto l’amore che merita.

Foto di copertina Pagina Facebook Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia