Ivano Argiolas, nato a Cagliari nel 1974. Fin dai primi mesi di vita gli venne diagnosticata la talassemia, una malattia ereditaria genetica per la quale si rende necessario sottoporsi per tutta la vita a continue trasfusioni di sangue. Argiolas non si è perso d’animo e da anni si batte per sostenere la ricerca e sensibilizzare la società al fine di sconfiggere la malattia. Nel 2011 ha fondato la Thalassa Azione Onlus di cui è presidente, nel 2013 è stato il primo sardo (e uno dei pochi al mondo) ad aver sperimentato il trapianto genico negli Stati Uniti, nel 2014 ha fondato assieme alla moglie la Gesticop che si occupa, in collaborazione con le Asl, di inserire i malati di talassemia nel mondo del lavoro e conta già sei operatori.

Gino Marielli, nato a Olbia nel 1958. Musicista e cantautore, nonché chitarrista dei Tazenda e compositore della maggior parte dei brani della band più amata dai sardi di cui fu co-fondatore nel 1988 assieme agli amici Andrea Parodi e Gigi Camedda. Tra i suoi testi più famosi Spunta la luna dal monte, Mamoiada, Carrasecare, Domo mia e Madre terra. Vincitore assieme a Camedda e Nicola Nite del Premio Sardegna Live ‘Il sardo dell’anno 2014’.

Sono loro le due new entry della redazione di Sardegna Live, due nuove firme nel diario di bordo del nostro viaggio alla scoperta dei mille volti dell’isola Sardegna. Due nuovi mondi nella nostra galassia che si arricchisce ogni giorno di nuovi bagliori.

Il Blog di Ivano Argiolas e Across the Universe saranno le loro rubriche sul nostro portale, spazi aperti al confronto e al dialogo da cui i nostri lettori potranno facilmente trarre interessanti spunti di riflessione.

Benvenuti fra noi, Ivano e Gino, che sia un viaggio entusiasmante a bordo dell’astronave Sardegna Live. Là fuori c’è un mondo da raccontare e, da oggi, possiamo farlo insieme!