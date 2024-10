Ivano Argiolas, presidente dell’Associazione Thalassa Azione Onlus, prosegue la sua battaglia contro la talassemia. Oggi è Milano per ascoltare i ricercatori dell’Ospedale San Raffaele che si accingono ad avviare un protocollo sperimentale genico del tutto simile a quello sperimentato da lui negli Stati Uniti (unico sardo e uno dei pochi al mondo).

“La questione talassemica è più che mai aperta” spiega Argiolas “e la nostra associazione sta lavorando intensamente su più fronti, uno dei quali le terapie chelanti combinate. Come associazione rivolgiamo un appello alla Regione Sardegna e all'assessore Luigi Arru, affinché che ci consentano di partecipare in maniera attiva alle scelte che riguardano l'Ospedale Microcitemico di Cagliari.”

“In questi giorni” spiega Ivano Argiolas “prosegue la campagna di sensibilizzazione alle donazioni che, purtroppo, col freddo e i raffreddori sono calate sensibilmente.”