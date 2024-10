La finale di Italia’s Got Talent si avvicina. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 28 aprile, su Sky Uno e su TV8 alle 21:15. Tra i 15 finalisti anche Stefano Como, 35 anni di Sant’Antioco. La sua passione per la musica è nata in modo naturale cantando fin da piccolo ogni tipo di canzone, ma il suo grande amore è il rock.

Nel corso della quinta tappa di Audizioni di Italia’s Got Talent, Stefano con la sua performance ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, tra i giudici, è stato Claudio Bisio ad apprezzare maggiormente l’esibizione tanto da premiare il disoccupato sardo schiacciando il “golden buzzer”: uno speciale pulsante che permette ai concorrenti che si esibiscono sul palco l’accesso diretto alla fase finale del Live.

Il vincitore di Italia’s Got Talent 2017 sarà decretato dal pubblico da casa che potrà votare il talento preferito attraverso diversi canali che saranno illustrati nel corso della puntata di venerdì.

Intanto, in attesa della finale, ecco il video in cui Stefano Como interpreta The Show Must Go On dei Queen:

http://<iframe width="610" height="343" src="https://www.youtube.com/embed/N4gtXfdtSOA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>