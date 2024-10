La quinta tappa di Audizioni di Italia’s Got Talent, in onda su Tv8, ha visto protagonista un 35enne di Sant’Antioco, Stefano Como che con la sua performance ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, tra i giudici, è stato Claudio Bisio ad apprezzare maggiormente l’esibizione tanto da premiare il disoccupato sardo schiacciando il “golden buzzer”: uno speciale pulsante che permette ai concorrenti che si esibiscono sul palco l’accesso diretto alla fase finale del Live.

Ecco Stefano Como che interpreta The Show Must Go On dei Queen.