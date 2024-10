Fabio Campagnola , imprenditore italiano 50enne , è stato ucciso a colpi di pistola ieri in Brasile. La drammatica notizia è stata riportata da Tg Com 24.

L'omicidio è avvenuto davanti alla gelateria della vittima per futili motivi. Campagnola avrebbe discusso con un ex militare in pensione, proprietario di un B&B per il posizionamento di un carretto di churros, i dolci del luogo.

Secondo le prime ricostruzioni, anche la moglie del pensionato sarebbe stata arrestata per aver incitato il marito ad uccidere l’imprenditore.

Campagnola era originario di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Dal 2013 era proprietario di un locale e socio da tre anni di un altro locale. Era padre di due figli: uno adulto, che non vivrebbe in Brasile, e uno di 7 anni.