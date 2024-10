Dice Lisandru Beccu istudente universitario in Thàthari che «in Sardigna petzi su 13% de sos pitzinnos chistionat su sardu. Custu cheret nàrrere chi dae inoghe a 60-70 annos su sardu non s’at a agatare prus. E tando ite motivu amus a tènnere pro nos mutire sardos, si no amus a tènnere prus mancu una limba? E si imbetzes protestamus totu impare a manera chi sa Regione pòngiat una lege chi amparet sa limba e a su matessi tempus fatzat creschere s’economia? Comente? In custa manera: totu cussos chi bolent traballare in Sardigna depent ischire fintzas su sardu. Gasi ebbia sos giòvanos nostros no ant a depere prus disterrare in chirca de traballu»...

Segue su: http://piras-sassari. blogautore.repubblica.it/2013/ 04/16/sardu/