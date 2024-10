Irrigare il proprio giardino oppure l'orto è fondamentale per poter preservare nel tempo questo spazio verde e goderne soprattutto durante il periodo estivo. In commercio ci sono diversi sistemi di irrigazione per cui non risulta semplice la scelta dell'opzione migliore rispetto alle proprie esigenze. Vediamo nel dettaglio come orientarsi.

L'importanza di irrigare il proprio spazio verde

L'irrigazione è un intervento indispensabile che va effettuato periodicamente per consentire al prato di essere sempre verde e rigoglioso oppure di avere un raccolto soddisfacente per quantitativo e qualità nel proprio orto. Tuttavia irrigare correttamente comporta un impegno di non poco conto che deve essere gestito con costanza nel tempo, cercando sempre di donare il corretto quantitativo di acqua e soprattutto con le tempistiche ottimali.

In commercio sono disponibili fortunatamente diversi sistemi di irrigazione grazie ai quali poter automatizzare questo servizio rendendo il tutto più semplice e meno faticoso. La scelta del sistema di irrigazione deve essere effettuata rispetto alla tipologia di ambiente e che si deve gestire, per cui un conto sarà irrigare un prato verde e altra cosa un orto con diverse coltivazioni. La tecnologia viene in aiuto con sistemi automatizzati che prevedono la presenza di una centralina in grado di programmare le annaffiature durante tutti i giorni della settimana e non solo. Inoltre, i sistemi si diversificano anche per le modalità con cui vengono installati per cui si parla di irrigazione fuori terra oppure interrata. Volendo offrire una classificazione precisa, in commercio esistono i sistemi di irrigazione fuori terra, interrati e a goccia.

La scelta della tipologia di sistema di irrigazione

Per avere un prato sempre verde è indispensabile disporre di un sistema di irrigazione e funzionale allo scopo e alle dimensioni dello spazio da gestire.

L'impianto di irrigazione fuori terra è senza dubbio funzionale, anche perché è il più semplice da installare e richiede meno costi. In pratica il tutto si riduce in un facile cablaggio tra un tubo e un rubinetto per consentire la distribuzione dell'acqua attraverso una lancia oppure una pistola a seconda del caso. L'importante è scegliere dei prodotti di qualità perché l'impianto fuori terra è direttamente a contatto con l'ambiente e quindi deve saper resistere alle oscillazioni termiche e tutti gli agenti climatici tra cui neve, vento, ghiaccio e caldo torrido.

L'importanza della qualità dei materiali

Risparmiare eccessivamente sui materiali significa dover fare i conti con costanti interventi di manutenzione e magari di sostituzione di vari elementi dell'impianto, anche perché, in alcuni periodi dell'anno, ci sono escursioni termiche di 10 – 15° C tra la notte e il giorno e i guasti potrebbero essere piuttosto comuni. Quindi bisogna fare attenzione alla scelta dei raccordi al rubinetto che devono avere una perfetta tenuta stagna per collegare correttamente tutti i tubi che a loro volta devono essere flessibili, resistenti e anti torsione.

Naturalmente anche con il sistema di irrigazione interrata bisogna porre massima attenzione alla qualità degli elementi e dei vari dispositivi che vengono installati. In quest'ultimo caso gli elementi non sono a vista e a differenza della prima tipologia si presta a molti di più irrigare spazi verdi di dimensioni più ampie.

Questo sistema presenta solitamente utilizzo di una centralina che può essere collegata all'impianto elettrico di casa oppure disporre di proprie batterie interne. La centralina, inoltre. può essere collegata anche al WiFi per un cablaggio più semplice e per godere di tante funzionalità smart tra cui la gestione da remoto attraverso un'applicazione pensata per smartphone e per tablet.

Le caratteristiche del sistema interrato

Inoltre, in questo modo, si può programmare l'irrigazione per tutta settimana scegliendo le tempistiche più adatte a seconda del periodo e il quantitativo di acqua da donare ad ogni singolo spazio del giardino. Queste opzioni sono importanti per chi dispone di un giardino in parte a prato e con altre zone invece nelle quali ci sono piante fiori e anche orto. Infatti permette di differenziare l'intervento rispetto alla zona evitando così un eccesso di acqua che potrebbero inficiare sulla bellezza è sul risultato finale del raccolto.

Non essendo direttamente a contatto con gli agenti climatici, il sistema di irrigazione interrata tendenzialmente dura di più nel tempo e permette una maggiore facilità di utilizzo grazie alla presenza della centralina che comunque potrebbe essere prevista anche per l'irrigazione fuori terra.

Il sistema di irrigazione a goccia

La terza tipologia è la cosiddetta irrigazione a goccia particolarmente adatta nel caso in cui bisogna solo bagnare delle singole piante. Questo sistema è il più funzionale se si è alla ricerca di maggior precisione rispetto al quantitativo di acqua da donare ad ogni fiore e pianta ed è per questo che viene presa in considerazione soprattutto per irrigare l'orto per i vari vasi che sono presenti magari sul terrazzo sul balcone oppure per le aiuole.

Oggi in commercio ci sono sistemi di irrigazione a goccia di ultima generazione che presentano diverse innovazioni tecniche grazie alle quali poter automatizzare il tutto in maniera impeccabile per cui non ci sarà più il timore di non poter partire per le vacanze e rischiare al rientro di ritrovarsi con fiori e piante praticamente secche.