Federico Moccia, 59 anni, classe 1963, si è laureato in lettere moderne. A dare la notizia è stato lui stesso attraverso un post pubblicato su Facebook lo scorso mercoledì 15 marzo.

"Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l'autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni. E dopo tanto tempo l'ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: 'Due visioni comparate dell'amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo'. E sono contento perché ho trovato dei professori speciali, hanno ascoltato la discussione della mia tesi divertendosi, vedendo le difficoltà di due scrittori che in tempi diversi parlavano d'amore e che all'inizio non hanno trovato una casa editrice e alla fine hanno incontrato il successo", ha scritto Federico sul social.

Molti i commenti, ma tra le numerose congratulazioni sono comparse anche diverse critiche. Il perché? L'argomento della tesi che Moccia ha scelto di trattare: un elaborato (anche) su se stesso.