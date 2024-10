IO SONO SARDO



Io sono sardo perché ho il sale nel cuore.



Nel consumo di un'esistenza mai facile, chi vive la mia terra, la abita per amore.



Abbiamo un piede nel passato e la corsa nel futuro: traghettiamo la nostra storia con fierezza e dolore.



Dietro l'abbaglio di un'illusione non abbiamo piegato la schiena alla resa. Siamo combattenti di verità.



Io sono sardo perché ho il sole nel cuore.



La mia gente mi commuove, quando asciuga le lacrime e sposta il fango piovuto dal cielo, dentro un sussulto mai spento di dignità.



La mia gente mi commuove, quando svuota le case e porta le cose a coloro che una casa non ce l'hanno più.



La luce del mattino apre al nuovo giorno, la notte passa e la vita deve restare.



Io sono sardo perché ce la faremo.