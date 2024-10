Erano circa le 8.20 di ieri mattina quando in via Bandello un quattordicenne, forse di fretta e in ritardo per l’ingresso della scuola (poco distante dalla sua abitazione), avrebbe incautamente provato ad attraversare la strada sbucando da due auto parcheggiate e inserendosi in modo improvviso sulla carreggiata. In quello stesso momento, una Daewoo Matiz, condotta da una trentenne non è riuscita a evitare il giovane nonostante la lenta conduzione del suo mezzo, investendolo.

La ragazza ha immediatamente fermato la macchina e, nonostante fosse sotto shock, ha prestato le prime attenzioni al giovane insieme ai testimoni che hanno provveduto a chiamare i soccorsi.

Da subito le condizioni del quattordicenne sono apparse gravi. Dopo pochi secondi dall’impatto, lo stesso ha perso i sensi ed è stato trasportato immediatamente da un’ambulanza medicalizzata del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel reparto di Neurochirurgia. Il giovane infatti, dopo i primi accertamenti, a causa dell’impatto ha riportato un preoccupante ematoma alla testa.

L’operazione, secondo quanto appreso, è perfettamente riuscita. L’ematoma è stato ridotto e le sue condizioni sono migliorate. Il quattordicenne è sveglio anche se la sua prognosi rimane riservata sino a nuova tac di controllo che potrà dichiararlo del tutto fuori pericolo.