C’è un aspetto che non viene mai tenuta in debita considerazione quando ci si appresta a investire tramite il web: un particolare non da poco che può fare la differenza.

Chi inizia a fare trading online si pone sempre l’interrogativo legato alle effettive possibilità di guadagnare; alle tecniche da utilizzare; alla cifra da investire. In realtà una componente fondamentale del trading online è data dalla scelta della piattaforma.

Siamo nel mondo del web e per iniziare a piazzare operazioni serve un intermediario, seppur virtuale. I broker online sono ormai presenti copiosamente in rete e offrono servizi di ogni genere. È il caso di strumenti specifici del trading online, come il forex.

Stiamo parlando del prodotto finanziario che, con ogni probabilità, negli ultimi anni ha vissuto il più alto boom sul web. Il forex è il mercato nel quale avviene lo scambio di valute estere. E chi investe nel forex tenta di trarre profitto dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, un po’ come avviene per le azioni in Borsa.

E le piattaforme forex sono lo strumento indispensabile per accedere a questo mercato virtuale. Dicevamo dell’importanza della scelta, spesso sottovalutata. In rete i broker sono a migliaia ed è importante affidarsi a soggetti che siano quantomeno regolamentati.

In Italia ad esempio è la Consob a concedere o meno l’autorizzazione. Sembrerà strano, ma molte delle piattaforme che si trovano in rete operano senza regolare autorizzazione. È questo un aspetto prioritario, il primo da valutare.

Vi sono poi altri parametri che rientrano nella soggettività; non è quindi facile indicare con esattezza quella che è la migliore piattaforma di trading online. Oltre alla regolamentazione, altri fattori da valutare possono essere la semplicità di utilizzo; la lingua dell’interfaccia; la disponibilità del servizio clienti; la possibilità di iniziare a investire utilizzando un conto demo; la percentuale di commissioni richiesta su ogni investimento.

Tanti fattori che, nell’insieme, possono contribuire a dar vita ad un progetto vincente di trading online.