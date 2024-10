Nella tredicesima giornata di Pastorale del Turismo a Tortolì trovano spazio ancora una volta temi di strettissima attualità legati a una riflessione condivisa con gli ospiti e con i numerosissimi spettatori dell’Anfiteatro Caritas: inverno demografico e spopolamento.

I dati. La situazione demografica in Sardegna continua a essere preoccupante: l’Isola si piazza all'ultimo posto in Italia per tasso di fecondità, con 0,91 figli per donna contro una media nazionale di 1,20 e risulta la seconda regione in Italia, dopo la Basilicata, per riduzione della popolazione negli ultimi 12 mesi.

In un anno la Sardegna perde 8.314 abitanti: come se in un anno, l’intera cittadina di Dorgali perdesse l’intera popolazione. Dal 2016 al 2024, l'Isola ha perso oltre 88.000 abitanti. Il saldo naturale al 2023 continua a essere negativo: i decessi (18.563) sono stati più del doppio delle nascite (7.231), portando a un saldo naturale negativo di -11.332.

“Inverno demografico. Ma i figli sono solo un costo?” sarà dunque il tema del dibattito di sabato 7 settembre con protagonisti d’eccezione, come il giornalista Giorgio Zanchini, Nando Pagnoncelli, docente universitario e uno dei più esperti sondaggisti italiani, e Suor Alessandra Smerilli, religiosa, docente di economia e statistica.

L'ingresso è libero e per chi non potrà essere presente, ma non vorrà perdersi l'incontro, potrà seguire la diretta su Sardegna Live.

In programma. A partire dalle 21 il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità della diocesi. Sabato 7 settembre sarà la volta di Jerzu.

Alle 21.30, per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Alessandro Pulloni presenta: Respiro antico.

A salire sul palco, saranno poi Giorgio Zanchini, moderatore, Nando Pagnoncelli e Suor Alessandra Smerilli.

Gli intermezzi musicali sono affidati al trio Sweet Jam Sisters.