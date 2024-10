Giorgia Cesaracciu e Carla Deidda sono due giovani guide turistiche della Sardegna.

Da qualche anno accompagnano nei viaggi alla scoperta dell’Isola i turisti giapponesi che si rivolgono a loro per usufruire della professionalità che entrambe sanno garantire.

In questo spazio raccontano del loro lavoro e della passione che le porta ogni giorno a guidare attraverso i sentieri inediti della Sardegna i turisti, con l’obiettivo di fargli apprezzare il patrimonio culturale della nostra Isola e fargli respirare l’ospitalità di cui i sardi sono capaci.

Fin da principio, quando abbiamo iniziato l’università, eravamo consapevoli del fatto che per trovare un lavoro nuovo, interessante e stimolante, la scelta di una lingua diversa da quelle europee sarebbe stata necessaria. Ecco perché abbiamo pensato di studiare il giapponese.

Una volta finito il nostro percorso, abbiamo pensato a come sfruttare le conoscenze acquisite negli anni di studio.

Il motore che ha dato la spinta per la creazione del nostro progetto è stato il continuo chiederci da parte dei giapponesi conosciuti all’ università e durante alcuni viagg,i dove fosse la Sardegna.

Non era scontato che dovessero sapere per forza dove fossimo e chi fossimo. Forse proprio in questo sta il bello della nostra sfida: partire dal nulla per far conoscere una grande e bella realtà come quella della nostra isola.

Il progetto nacque nel momento in cui decidemmo di diventare guide turistiche, per mostrare, esclusivamente in giapponese, le meraviglie della nostra terra.

Una volta iscritte al registro regionale delle guide, decidemmo di partire per qualche mese a Tokyo per studiare non solo la lingua, ma anche per contattare e conoscere utenti interessati alla nostra idea.

La permanenza in Giappone è stata molto importante perché ci ha dato nuovi spunti e idee, ma soprattutto perché ci ha aiutato ad approfondire la conoscenza di potenziali futuri clienti e partner.

Subito dopo l’esperienza nel paese del Sol Levante, i primi turisti hanno iniziato ad interessarsi e a raggiungere la Sardegna. Con molti di loro abbiamo stretto dei rapporti d’amicizia e siamo tutt’ora in contatto. Sono loro stessi, spesso, fonte d’ ispirazione e aiuto, ed è anche grazie al loro supporto che un anno fa abbiamo creato la nostra pagina fb che attualmente è il canale che ci consente di trasmettere informazioni sulla Sardegna in Giappone.

La pagina, nella quale postiamo diversi video da noi girati, ci ha dato modo di muoverci per l'Isola e di imparare tantissime cose che poi, con passione e dedizione, trasmettiamo ai giapponesi al fine di incuriosirli e avvicinarli maggiormente alla nostra realtà.

I riscontri che arrivano dalla pagina e dai clienti sono molto positivi; rispetto a 2 anni fa qualcosa comincia a muoversi. Ma come sempre quando si vuole raggiungere un obiettivo, ci vogliono tenacia e pazienza affinché il progetto diventi un giorno un vero e proprio lavoro e che la Sardegna diventi qualcosa di più di un nome nella cartina geografica.

Sappiamo bene che la Sardegna ha tutte le carte in regola per incantare chi la esplora e la scopre. I nostri clienti non sono mai stati delusi da quello che la nostra Isola gli ha offerto. Dai paesaggi al buon cibo, il vino, la storia, la cultura e l’ospitalità. Sono sempre andati via con il sorriso, con la promessa di tornare per scoprire e approfondire tutto ciò che non avevano avuto ancora modo e tempo di vedere.

Per questa ragione, il nostro obiettivo al momento è quello di diffondere in modo capillare ai soggetti interessati la nostra idea, poiché sap