“Il confronto politico non deve mai e poi mai abbandonare il terreno del dibattito, anche forte, ma sempre leale e costruttivo. Chi vilmente si nasconde nell’ombra avvelena i valori della democrazia e della serenità delle nostre comunità e non può trovare che ferme condanne da chi ha a cuore il bene pubblico. Esprimo quindi al collega sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, la sincera solidarietà del Partito democratico della provincia di Nuoro, così come ho già fatto da presidente di turno dell’Unione dei Comuni del Montalbo”. Lo ha detto oggi il nuovo segretario provinciale del Pd di Nuoro e sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini.

“Gli atti intimidatori, figli di una cultura della violenza che dobbiamo estirpare tutti sul nascere, non hanno mai giustificazione e certamente non aiutano a risolvere e superare i problemi che interessano quotidianamente i nostri comuni. Come Partito democratico - conclude Ciccolini - continueremo a lavorare per una politica del dialogo fra cittadini e istituzioni: strumento indispensabile per la crescita positiva dei nostri territori”.