Una separazione che a lei proprio non è andata giù, a tal punto da perseguitare l'ex marito, 50enne come lei. Dopo averlo minacciato lo avrebbe insultato davanti agli amici, fino a inseguirlo in auto con sorpassi azzardati e tentativi di speronamento. Una serie di intimidazioni culminate con il lancio di un vassoio pieno di cibo in un ristorante.

A quel punto l'uomo, esasperato, ha deciso di denunciarla. Nei confronti della donna i carabinieri hanno disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla sua abitazione, oltre che ai luoghi da lui frequentati. Non può telefonargli e nemmeno contattarlo con qualunque mezzo, neanche tramite social.

La misura, emessa dal Tribunale di Cremona, è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Crema, città in cui si sono succeduti i fatti, iniziati a partire dalla metà dello scorso gennaio.