Due bambine palermitane sono finite in ospedale dopo aver bevuto della candeggina. Entrambe 12enni, le piccole hanno ingerito il prodotto forse per una pericolosa sfida.

Una delle due l'ha bevuta mentre giocava con delle amiche in una villetta, l'altra mentre si trovava a scuola, dopo che l'avrebbe portata da casa in bottiglietta. Sono state ricoverate all'ospedale dei Bambini di Palermo.

Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Adesso i carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e stabilire se qualcuno le abbia spinte a cimentarsi in un'eventuale sfida pericolosa.