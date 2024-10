Storie di vita che portano in alto il nome della Sardegna anche quando i protagonisti vivono lontano dall'Isola. Selena Mascia, originaria di Austis, ha 37 anni e svolge la professione di ingegnere ambientale. Si è trasferita da tempo a Imola, dove ha messo radici e guadagnato il rispetto di tutti tanto che, da candidata per il recente rinnovo del consiglio comunale, ha visto premiate la sua caparbietà, oltre alla voglia di mettersi in gioco.

L'azione amministrativa della città romagnola si tinge, dunque, dei colori della Sardegna, vivacizzati anche dal riconfermato sindaco Daniele Manca, originario di Sardara. La Mascia lo scorso mese di aprile, aveva trionfato in occasione delle primarie promosse dal Pd, totalizzando il lusinghiero risultato di 243 preferenze. Dalle urne è arrivato un altro successo per la giovane sarda: 427 voti di preferenza, ottava tra i candidati più votati in assoluto tra i consiglieri eletti. «Sono soddisfatta per l'ottimo risultato raggiunto -dice Selena Mascia - e voglio ringraziare le persone che hanno riposto in me la loro fiducia. Ho portato avanti una campagna elettorale stando tra la gente, ascoltando i problemi che le famiglie devono affrontare quotidianamente. Ho voluto dare voce ai giovani e mi sono fatta portavoce delle loro esigenze. Gli abitanti del quartiere Pedagna, dove abito, hanno fortemente creduto in me, sostenendomi con energia».

L'ingegnere ambientale originaria di Austis racconta la sua esperienza con un trasporto emotivo che coinvolge e si dice pronta ad affrontare una nuova sfida: «Uno dei nostri obiettivi principali - prosegue Mascia - è quello di rendere Imola città modello di Smart City per tutta la regione dell'Emilia Romagna puntando dunque sul fronte dello sviluppo sostenibile e rilanciando una nuova economia». La giovane barbaricina, che siederà tra i banchi del consiglio comunale di Imola, durante la sua campagna elettorale non ha mai chiesto un solo giorno di ferie per dedicarsi a tempo pieno al nuovo impegno: «È arrivata l'ora della svolta perché occorre cambiare la politica. Bisogna essere umili e vicini alla gente. Io mi impegnerò sempre per fare del mio meglio a favore dei cittadini».

Roberto Tangianu