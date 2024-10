Prende il via questa settimana la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl 5 di Oristano, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras.

Sono 30.000 le dosi destinate al territorio oristanese per proteggere la popolazione, in particolare quella anziana e fragile, dall'influenza stagionale. Dopo aver già avviato, nei giorni scorsi, le vaccinazioni nelle case di riposo e strutture residenziali della provincia, nei prossimi giorni verrà immunizzato il personale sanitario e, a partire da lunedì 14 novembre, la campagna sarà aperta a tutti i cittadini.

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone sopra i 6 mesi che non abbiano specifiche controindicazioni ed è raccomandato e offerto gratuitamente a quelle che corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze.

Rientrano in questa categoria i soggetti di 65 o più anni; quelli che, a prescindere dall'età, soffrono di patologie che aumentano il rischio di complicanze (diabete, ipertensione, asma e altre malattie croniche cardiache o polmonari, tumori, malattie neuromuscolari e del fegato, Hiv/Aids); donne in gravidanza; individui ricoverati nelle strutture per lungodegenti; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze.

Altre categorie a cui la vaccinazione è somministrata gratuitamente sono i lavoratori impegnati nei servizi pubblici essenziali, come medici e personale sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco, e quelli che sono a contatto con gli animali, tra cui allevatori, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e veterinari.