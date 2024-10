Infastidito da una lite fra due peruviani, ha impugnato dardo e balestra e ha scagliato un colpo contro uno dei contendenti. E' successo a Genova, nel centro storico, dove un 41enne è rimasto ferito al torace, colpito dalla freccia.

L'episodio è accaduto in vico Archivolto dei Franchi, vicino vico Mele. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino, ricoverato in prognosi riservata.

Successivamente è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. I carabinieri hanno arrestato il responsabile, un italiano di 63 anni, con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si sarebbe affacciato alla finestra e, dopo avere imbracciato la balestra, avrebbe scagliato il dardo. Disarmato, è stato arrestato.