AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16:38 DEL GIORNO 14 AGOSTO.

Infarto fulminante mentre controllava i propri terreni da una piattaforma costruita su un albero, e non mentre era appostato su un trespolo per la caccia, come era stato riferito in un primo momento. Così un 68enne è morto durante la notte nelle campagne di Siapiccia, nell'Oristanese.

Sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa, a scoprire il corpo senza vita sulla piattaforma e a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.