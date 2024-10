“L’industria in calo costante da 18 mesi, un segno meno pari al 3,3% su base annua e il Governo Meloni evoca complotti che non ci sono”, è quanto afferma in una nota la senatrice M5S in commissione Industria Sabrina Licheri.

“Più nel dettaglio - aggiunge -, sui beni al consumo, dobbiamo registrare addirittura un -5%, con un carrello della spesa in estrema sofferenza. Il tessile e l’abbigliamento sono diminuiti del 18,3%. Se a ciò aggiungiamo il crollo dell’automotive che ha perso ad agosto il 13% e, a livello europeo 29% rispetto al 2019, la frittata è fatta”.

“L’Istat ha sottolineato che la fase recessiva non si è ancora conclusa eppure Meloni si gloria dei dati positivi sul lavoro omettendo un fatto fondamentale perché a crescere è il lavoro a tempo, con contratti anche di un solo giorno, e il lavoro precario. Se anziché evocare complotti che non esistono, l’esecutivo si dedicasse ai reali problemi del Paese saremmo già un passo avanti. Il Governo smetta di parlare di nemici e sostenga, invece, il lavoro e le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese”, conclude Sabrina Licheri.