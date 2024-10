Nuova Delhi, 8 mag. (Adnkronos) - Almeno 21 persone sono morte dopo che un'imbarcazione piena di turisti si è capovolta nello stato del Kerala meridionale dell'India. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare mentre sono tuttora in corso i soccorsi e la barca viene tirata fuori dalle acque fangose.

Secondo quanto riportato dalla BBC, la barca trasportava circa 50 persone, il doppio della sua capacità, quando si è ribaltata durante la notte. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze su Twitter, dicendo di essere "addolorato per la perdita di vite umane".

Molti passeggeri sono rimasti intrappolati sotto la barca e l'oscurità ha frenato i soccorsi, secondo i media locali. Le vittime includevano donne e bambini in vacanza scolastica. Almeno quattro persone, che sono state portate in ospedale, sono in condizioni critiche, ha detto il ministro dello sport e della pesca del Kerala V Abdurahiman. Molti dei passeggeri non indossavano giubbotti di salvataggio al momento dell'incidente.