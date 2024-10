Incidente stradale sulla S.S. 125 Orientale Sarda nel territorio di Quartucciu questa mattina. E' in corso l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari all'altezza del km 14,500.

Tre i veicoli coinvolti, due autovetture e un furgone per il trasporto di generi alimentari. Diversi feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con le ambulanze dal personale sanitario, ma non risultano in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto le forze dell'ordine di competenza per eseguire gli accertamenti e i rilievi di legge.