Troppo gravi le ferite riportate. Un carabiniere alla guida di una Seat Ibiza nera è morto questa mattina in seguito a un incedente stradale avvenuto lungo la Strada provinciale 19, che collega Alghero e Olmedo. Si tratta di Pietro Mastino, 55 anni, in servizio al Reparto operativo di Alghero.

Lo scontro frontale con una Panda è avvenuto intorno alle 7:00. Il carabiniere è stato caricato su un'ambulanza del 118 per essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è arrivato già privo di vita. Anche l'altro automobilista è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È ferito gravemente, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero ha dovuto utilizzare le cesoie e i divaricatori per poter estrarre il carabiniere imprigionato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti oltre i Vigili del fuoco e il 118, la polizia stradale e i carabinieri.



