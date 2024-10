Intervento della squadra del Comando Provinciale Vigili del fuoco Sassari verso le ore 14:00 circa sulla Sp 128 per Siligo a causa di un incidente stradale mortale.

I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dall'abitacolo dell'auto, Stefano Antonio Sanna, 61enne di Sorso, a cause delle condizioni in cui versava la vettura dopo il sinistro.

Secondo le prime informazioni, la vittima stava viaggiando alla guida della sua Seat quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato e lui è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sul posto erano presenti anche gli operatori del 118 e i Carabinieri.